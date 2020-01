Das gab es bei Hochzeit auf den ersten Blick noch nie! Das TV-Format begeistert seit sechs Staffeln die Zuschauer. Bei dem Sozialexperiment suchen Liebes-Experten für die Teilnehmer den perfekten Partner – und stellen sie ihnen erst bei der Eheschließung vor. Auch in den Australien erfreut sich die Kuppelshow einer großen Fangemeinde. Und nun gab es Down Under sogar die erste Hochzeit zwischen zwei Frauen!

In einer Episode, die im Februar ausgestrahlt wird, werden sich Tash Herz und Amanda Micallef das Jawort geben. Die Zeremonie fand bereits im September in Melbourne vor rund 60 Gästen statt. Tash wurde zum Altar geführt, während ihre Zukünftige nervös vor dem Altar unter freiem Himmel wartete. Nach ihrer Eheschließung und einem scheuen Kuss liefen die Frischvermählten Händchen haltend und grinsend zwischen den Stuhlreihen durch.

Paparazzi haben die romantischen Momente festgehalten und die Fotos zeigen auch die weißen Outfits der Bräute: Tash trug ein tief ausgeschnittenes Kleid in Wickel-Optik, während ihre Ehefrau sich für einen Zweiteiler mit einem hochgeschlossenen Spitzenoberteil entschieden hatte.

Sat.1 Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2019 im Finale

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

SAT.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

