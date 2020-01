Für welchen Buschbewohner heißt es heute Abend: ausgedschungelt? Vor gut anderthalb Wochen sind mehr oder minder bekannte Promis in das Dschungelcamp gezogen, um die Zuschauer von ihrer Dschungel-Kronen-Würdigkeit zu überzeugen. Langsam wird nicht nur die Besetzung, sondern auch die Luft im Lager immer dünner. So gab es zuletzt reichlich Zoff zwischen Daniela Büchner (41) und Sonja Kirchberger (55). Letztere wurde anschließend von den Zuschauern nach Hause geschickt. Welcher Star muss ihr jetzt in die Freiheit folgen?

Die Fans haben da eine klare Vorahnung! Aus einer Promiflash-Umfrage ging hervor, dass die wenigsten Zuschauer davon ausgehen, dass Anastasiya ernsthafte Chancen auf den ersten Platz hat. Von 13.779 Teilnehmern insgesamt stimmten gerade einmal 119 Leser – und damit 0,9 Prozent – für die Brünette. Die zweitwenigsten Stimmen sammelte GZSZ-Bekanntheit Raúl Richter (32): Er konnte immerhin 570 Menschen – also 4,1 Prozent – von seiner Sieges-Tauglichkeit überzeugen.

An der Spitze der Beliebtheitsskala befindet sich – nach wie vor unangefochten – Elena Miras (27). Mit 5.945 Votes (43,1 Prozent) liegt sie mit einem Riesenabstand zum Zweitplatzierten Prince Damien (29) vorne. 2.166 Leser klickten den Namen des DSDS-Siegers an, als es um die Frage nach der idealen Busch-Thron-Besetzung ging.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2020

TVNOW Raúl Richter und Sonja Kirchberger, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW Elena Miras und Prince Damien, Dschungelcamper

