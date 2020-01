Sie kann es kaum noch abwarten! Christin Kaeber ist bereits im neunten Monat angekommen, somit trennen sie nur noch wenige Wochen von der Geburt ihres ersten Kindes. Im Herbst vergangenen Jahres machte sie ihre Schwangerschaft im Netz bekannt – seitdem beglückt die Survivor-Bekanntheit ihre Fans mit niedlichen Babybauch-Fotos und hält sie mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden. Mittlerweile kann die 30-Jährige selbst im Traum ihre Gedanken nicht mehr von ihrer Tochter lassen!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Christin am Montag zwei Bilder von sich, wie sie in einem schwarzen Nachthemd auf ihrem Bett liegt und verträumt durch die Gegend guckt. Sie hätte in der Nacht von ihrer Kleinen geträumt: "Von dem Tag, an dem du uns auf ganzer Linie bereicherst und unserem Leben einen weiteren Sinn gibst", schwärmte die hübsche Blondine. In ihrem Traum hätte die Influencerin endlich die kleinen Fingerchen berühren und ihr Baby fest an sich drücken können.

"Als ich wach wurde, fühlte ich mich wie verlassen – es wird Zeit, dass du endlich zu uns stößt", gab die ältere Schwester von Liz Kaeber (27) zu. Ihr Freund Leons und sie würden sie nämlich sehnsüchtig erwarten. "Mache dich bitte schnellstmöglich auf den Weg zu uns", forderte sie ihr Ungeborenes auf.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Januar 2020

Anzeige

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Januar 2020

Anzeige

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de