Domenico De Cicco (36) steht Danni Büchner (41) mit Rat und Tat zur Seite! In der aktuellen Dschungelcamp-Staffel muss sich die Goodbye Deutschland-Auswanderin nicht nur der Konfrontation mit ihren Mit-Campern stellen – auch die Fans scheinen Jens' (✝49) Witwe nicht besonders gut gestimmt zu sein. Im Netz hagelt es sogar Morddrohungen für die Fünffach-Mutter. Auch Domenico hatte bei seiner Teilnahme 2019 mit dem Hate der Fans zu kämpfen. Im Gespräch mit Promiflash gibt er Danni Tipps, damit umzugehen.

"Sie muss versuchen, wirklich drüber hinwegzugucken. Wenn sie rauskommt, wird sie damit klar konfrontiert werden, aber am Ende bleibt das einfach nur im Netz", wendet sich der ehemalige Bachelor in Paradise-Star im Promiflash-Interview mit guten Zusprüchen an die TV-Bekanntheit. Auch er habe einen schlimmen Shitstorm über sich ergehen lassen müssen, doch mittlerweile rede darüber keiner mehr. "Ich sage: Das ist einfach schwach von den Menschen, die sich hinter einer Plattform verstecken und jemanden verurteilen durch eine Show", ärgert er sich über die Beleidigungen.

Weil Domenico während der Show im Beef mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) die Fans nicht auf seine Seite ziehen konnte, hatte er ordentlich Kritik einstecken müssen. Der 36-Jährige war nach dem Liebes-Aus mit der Blondine wieder zu seiner Ex-Freundin zurückgekehrt. "Warum machst du bei 'Bachelor in Paradise' mit? Warum? Warum warst du mit mir zusammen? Warum? Du hattest doch eine schwangere Frau zu Hause sitzen!", hatte ihn Evelyn bei einer Schatzsuche konfrontiert.

