Daniela Büchner (41) steht weiterhin im Mittelpunkt der Lästereien! Während sich die Witwe des verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner (✝49) in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel tapfer schlägt, verlieren einige Zuschauer kein gutes Wort über sie. Im Netz hagelt es für die Blondine neben fiesen Beschimpfungen und scharfer Kritik jetzt sogar Morddrohungen – gegenüber Promiflash meldete sich nun die Managerin der Fünffach-Mutter zu Wort!

"Ich stehe bereits mit den zuständigen Behörden, Vereinen und Beratungsstellen, die sich gegen Cybermobbing aussprechen, in Kontakt", teilte die momentane Verwalterin von Dannis Instagram-Account gegenüber Promiflash mit. Einigen Usern sei es offenbar gar nicht bewusst, dass sie mit ihren Äußerungen eine Straftat begehen. Strafrechtlich könne gegen die Vorfälle allerdings erst vorgegangen werden, sobald die TV-Bekanntheit wieder aus dem Dschungel zurück ist.

Ihre Zeit im Urwald gestaltet sich jedoch alles andere als leicht! Bei einigen Zuschauern scheint Dannis Endziffer bereits in den Telefonen eingespeichert zu sein: In den vergangenen Tagen musste die 41-Jährige aufgrund vieler Zuschaueranrufe im Camp tagtäglich zur Ekelprüfung antreten. Mit Kandidatin Elena Miras (27) an ihrer Seite stellte das Duo damit sogar einen neuen Rekord auf!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungeltelefon, Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de