Der 27-jährige Christoph gehört dieses Jahr bei The Biggest Loser zum "Secret Team". Das bedeutet, dass er in der Abnehm-Show zwar bereits ausgeschieden ist, doch er und fünf weitere Teilnehmer haben eine zweite Chance bekommen: Unter der Leitung von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) trainieren sie zu Hause weiter. Vier von ihnen werden außerdem im Viertelfinale wieder auf die anderen Kandidaten treffen. Dort können sie sich schließlich fürs Halbfinale qualifizieren. In der dritten Folge nun fand das erste Wiegen des "Secret Teams" statt: Innerhalb von nur zwei Wochen hat Christoph unglaubliche 16 Kilogramm verloren! Wie hat er das geschafft?

Mit Promiflash hat der Taxiunternehmer, der ein Startgewicht von 207,9 Kilogramm hatte, über seinen Erfolg gesprochen. "Mit einer konsequenten Umstellung meines Alltags und meiner Ernährung sowie so viel Sport wie möglich habe ich so viel abgenommen", erklärte er im Interview. Er versuche, mindestens vier Stunden am Tag zu trainieren, führte er weiter aus. Christoph und seine fünf Mitstreiter aus dem "Secret Team" haben gegenüber den regulären Kandidaten, die auf Naxos sind, einen Nachteil, denn sie müssen zu Hause abnehmen, wo es viele Versuchungen gibt. "Die größte Gefahr ist, dass man wieder in alte Muster zurückfällt", sagte Christoph dazu. Man müsse konsequent dabeibleiben und dürfe keine Ausnahmen machen.

Die richtige Motivation hilft dem Hemsbacher, durchzuhalten: "Ich möchte wieder richtig am Leben teilnehmen und mich uneingeschränkt bewegen können", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Er wolle wieder Ausdauer haben, wieder in alle Stühle reinpassen und leichter ins Auto ein- und aussteigen können.

