Bei Estefania Wollny (17) läuft es aktuell nicht ganz so rund! Im vergangenen Jahr überraschte die Wollny-Tochter die Fans mit einer nicht so guten Neuigkeit: Während eines Familienausflugs war die Blondine zusammengebrochen und musste aufgrund starker Kopfschmerzen einige Krankenhausaufenthalte hinnehmen. Neben den gesundheitlichen Problemen macht sich der Großfamilien-Spross nun aber auch noch Sorgen um seine Zukunft: Estefania hat Angst, den Re­al­schul­ab­schluss nicht zu schaffen!

Aus gesundheitlichen Gründen musste die 17-Jährige im vergangenen Jahr das Schuljahr abbrechen und nun wiederholen. Doch ihre dauerhaften Kopfschmerzen und die ungeklärten Symptome bereiten dem TV-Gesicht Bauchschmerzen. "Stell dir mal vor, dass da irgendwas ist, dass ich nicht zur Schule kann. Da hab ich Bammel vor. Ich will ja jetzt den Realschulabschluss machen", gibt sie gegenüber ihrer Schwester Sylvana (28) in der aktuellen Folge von Die Wollnys zu bedenken.

Woher ihre Kopfschmerzen kommen ist bislang immer noch nicht klar. "Ich will so langsam wissen, was wirklich Sache ist", gesteht Estefania niedergeschlagen. Nach ihrem Realschulabschluss wolle der Teenager nämlich eigentlich eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellte machen.

