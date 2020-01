Sind Prinz Harrys (35) Worte komplett unglaubwürdig? Der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) gaben vor einigen Tagen ihren Rückzug aus der britischen Königsfamilie bekannt. In einem offiziellen Statement äußerte sich der Vater von Archie zu ihrer Entscheidung und betonte unter anderem, dass es keine andere Alternative für sie gegeben hätte. Nun reagiert Piers Morgan (54) auf seine Rede – und kritisiert ihn heftig!

Harry macht die Schlammschlacht der Medien zum Teil für ihren Rückzug verantwortlich – das wischt der Reporter in einem Daily Mail-Artikel als Blödsinn vom Tisch: Die Journalisten seien nicht schuld daran, dass das Paar in die Schlagzeilen geriet – viel mehr seien sie selbst dafür verantwortlich gewesen. Etwa als sie mit dem Privatjet innerhalb von elf Tagen viermal um die Welt düsten – und dafür kritisiert wurden. Und in Nordamerika gebe es nun mal ebenso gnadenlose Paparazzi: "Harrys Wunsch nach einem friedlichen Leben ist daher eine völlige Täuschung", resümiert Piers.

Laut Piers wollten Harry und Meghan "ein Stück vom Kuchen" abhaben, aber nicht die kompletten Pflichten als Royal übernehmen – eben nur die schönen und angenehmen Vorzüge. Doch Queen Elizabeth II. (93) gab ihnen ein Ultimatum: Entweder ganz oder gar nicht. Und auch wenn Harry es hinstelle, als hätte er keine andere Entscheidung treffen können, findet Piers: "Er hatte die Wahl, welchen Weg er einschlagen will und er entschied sich, die Queen, die Monarchie, das Militär und das Land zu verlassen."

Getty Images Piers Morgan 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry 2020 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de