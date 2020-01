Jennifer Lopez (50) ist offensichtlich zurück bei der Arbeit! In den vergangenen Wochen hüpfte die Sängerin und Schauspielerin von einer Award-Show zur nächsten: Egal ob bei den LAFCA-, den SAG-Awards oder den Golden Globes – die 50-Jährige machte stets eine gute Figur. Aber ein wichtiger Termin steht für die "On The Floor"-Interpretin am 2. Februar an, denn dann wird sie zusammen mit Shakira (42) den Zuschauern bei der Super Bowl-Halbzeitshow ordentlich einheizen. Nun standen die nächsten Proben an und dabei zeigte Jennifer: Sie ist trotz der zurückliegenden Events in Topform!

Am Montag lichteten sie Paparazzi nach ihrem Training ab. Dabei trug sie eine Leo-Leggings und einen Sport-BH – ihr knappes Outfit gab dabei den Blick auf ihre Bauchmuskeln frei und die können sich definitiv sehen lassen. Die Fans können sich offenbar auf einen spektakulären Auftritt freuen. Nach dem Work-out belohnte sich die "Hustlers"-Darstellerin zusammen mit ihrer Tochter Emme schließlich mit einem Besuch in einer Bäckerei, wo sich die Liebste von Alex Rodriguez (44) ein Heißgetränk gönnte.

Aber auch nach dem Football-Event könnte die Zweifach-Mama bald wieder auf den roten Teppich zurückkehren: Zwar wurde Jennifer in diesem Jahr nicht für einen heiß begehrten Oscar nominiert, auf der Laudatoren-Liste für die Verleihung stehe die Sportskanone aber vielleicht dennoch, wie Just Jared berichtete.

Backgrid / ActionPress Jennifer Lopez im Januar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jennifer Lopez im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de