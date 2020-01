Pietro Lombardi (27) geht hart mit sich selbst ins Gericht: Der DSDS-Juror möchte dringend abnehmen! Schon im vergangenen Jahr deutete der Sänger immer mal wieder an, sich nicht mehr ganz wohl in seiner Haut zu fühlen – er habe aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr regelmäßig ins Gym gehen können und sich zudem nicht gerade ausgewogen ernährt. Doch damit soll jetzt ein für alle Mal Schluss sein!

In seiner Instagram-Story postete der 27-Jährige ein Selfie aus dem Fitnessstudio, auf dem er stolz seine Muskeln präsentiert. "Das ist neun Monate her und zwei Verletzungen später habe ich dafür 25 Kilo mehr", erklärte er seinen Followern. "Da sieht man mal, wie undankbar der Sport ist. Natürlich bin ich auch teils selbst schuld. Für die Verletzungen kann ich nichts, aber ich hätte mich gut ernähren können", sprach er weiter. "Körperlich war ich noch nie so schlecht in Form", fuhr er fort.

Für den "Phänomenal"-Interpreten soll es von nun an keine Ausreden mehr geben. "Ich muss Sport machen, ich muss abnehmen – mindestens 15 bis 20 Kilo, damit ich auf meiner Tour wieder einigermaßen okay aussehe", zeigte er sich entschlossen. Ab Mai tourt Pie quer durch Deutschland. Bis dahin hat er also Zeit, wieder fitter zu werden.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

WENN Sänger Pietro Lombardi

