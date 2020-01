Damit hätte wohl zu Beginn keiner gerechnet: Danni Büchner (41) und Anastasiya Avilova (31) bildeten im Dschungelcamp ein Team! Dabei floss zu Beginn der Urwald-Show noch böses Blut zwischen den beiden. Immerhin behauptete das Erotik-Model, dass sein Ex-Partner Ennesto Monté (44) während ihrer Beziehung ein Auge auf die Kult-Auswanderin geworfen habe. Sie stritt das vehement ab und wollte Ana beim Einzug in die Freiluft-WG nicht einmal begrüßen. Das hat sich im Verlauf der Sendung aber eindeutig geändert: Nachdem die 31-Jährige aus dem Camp ausziehen musste, gab Danni sogar zu, sehr stolz auf sie zu sein!

"Sie hat Mut und Stärke bewiesen, mit dem, was sie gesagt hat", gab die Witwe von Jens Büchner (✝49) freimütig im Dschungeltelefon zu. Kein Wunder, denn zunächst hatte es wegen Ennesto eine Aussprache gegeben, bei der Daniela und Anastasiya ihre Streitigkeiten nach und nach beilegen konnten. Und schließlich sah die Wahl-Mallorquinerin in dem Playmate eine wichtige Verbündete, als ihre Konkurrentinnen Elena Miras (27) und Sonja Kirchberger (55) gegen sie schossen.

Und der Goodbye Deutschland-Star geht sogar in seinem Statement zu Anastasiya noch etwas weiter: "Ennesto, wenn du das hörst, wir können mal zu dritt einen Kaffee trinken gehen!", wandte sich Danni direkt an den Sänger. Sogar als Vermittlerin konnte die gebürtige Ukrainerin also offenbar fungieren!

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner an Tag zwölf im Dschungelcamp

TVNOW Daniela Büchner und Anastasiya Avilova bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im April 2019

