Dieses Aufeinandertreffen könnte ziemlich spektakulär werden! Daniela Büchner (41) und Anastasiya Avilova (31) wagen in diesem Jahr das Abenteuer Dschungelcamp – das Spannende an dieser Konstellation: Die Frauen haben eine etwas heikle Vorgeschichte. Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin warf ihrem Ex Ennesto Monté (44) vor, noch während der Beziehung ein Auge auf die Auswanderin geworfen zu haben. Kann das in Australien wirklich gut gehen? Mit Promiflash hat Danni über die Turtel-Vorwürfe gesprochen.

"Für mich ist das kein Thema, war das auch nie ein Thema. Ich meine, ich habe meinen Mann verloren und war im Trauerjahr. Wenn es für sie ein Thema war, dann tut es mir leid", sagte der Goodbye Deutschland-Star im Interview mit Promiflash kurz vor dem Abflug in Frankfurt am Main. Bereits des Öfteren hat Daniela klar gestellt, dass Ennesto nur ein guter Freund sei – deshalb verstehe sie den ganzen Wirbel nicht: "Sollte sie mich darauf ansprechen, dann werde ich ihr das genauso sagen, wie ich das euch sage. Es war das schlimmste Jahr meines Lebens und eine Witwe oder Mutter anzugreifen, mit so einem Quatsch, ist natürlich nicht so schön."

Für die 41-Jährige hätten im Camp sowieso ganz andere Dinge Priorität – immerhin verschlägt es sie vor allem wegen ihres verstorbenen Mannes Jens Büchner (✝49) in den Busch. "Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zu seinem Tod habe ich es ihm versprochen und jetzt ziehe ich das durch", erklärte die fünffache Mutter im RTL-Interview.

Getty Images Daniela Büchner beim Abflug am Frankfurter Flughafen

Promiflash Daniela Büchner am Flughafen in Frankfurt

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

