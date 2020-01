Von schlaflosen Nächten kann Janni Kusmagk (29) ein Lied singen! Die ehemalige Profi-Surferin und ihr Ehemann Peer (44) sind eigentlich superglücklich mit ihren Kindern Emil-Ocean (2) und Yoko, doch der Alltag mit einem zweijährigen Sohn und einer sechs Monate alten Tochter bedeutet auch Stress. Aktuell haben die Geschwister unterschiedliche Schlafphasen. Deshalb können Janni und Peer von erholsamen Nächten gerade nur träumen!

"'Baby' und 'Schlaf' sind sicher die im Internet meistgesuchten Wörter und können uns Eltern in den Wahnsinn treiben", schreibt Janni auf Instagram. "Emil-Ocean hat durchgeschlafen, bis Yoko auf die Welt kam. Seitdem ist er wieder mehrmals die Nacht wach und will ganz, ganz oft an die Brust." Auch das jüngste Familienmitglied habe die ersten Monate nach seiner Geburt einen guten Schlaf gehabt, doch seit Weihnachten sei alles anders, denn Yoko bekomme gerade Zähnchen. "Seit dem neuen Jahr bin ich alle halbe Stunde mit einem von beiden wach", erzählt die 29-Jährige.

Die seltenen Momente, in denen beide Kinder schlummern, wollte sie offenbar festhalten. Zu ihren Worten veröffentlichte Janni ein Familienbild, auf dem sie und Peer ihre schlafenden Sprösslinge im Arm halten. "Und jetzt bloß nicht bewegen!", kommentiert die Blondine die Aufnahme und beweist damit, dass sie trotz Übermüdung ihren Humor nicht verloren hat.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Janni und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Instagram / janniundpeer Peer, Emil-Ocean, Janni und Yoko Kusmagk auf den Malediven

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

