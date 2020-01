Kämpft sich Prince Damien (29) langsam aber sicher an die Dschungel-Krone? Seit 13 Tagen sitzen die Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Lagerfeuer im australischen Busch. Während bis zuletzt noch Elena Miras (27) die Favoritenrolle hatte, scheinen sich die Chancen der Love Island-Siegerin nach ihrem gestrigen Ausraster nun zu verringern. DSDS-Star Prince ist der Brünette inzwischen dicht auf den Fersen im Dschungelcamp – aber hätte der Musiker den Sieg wirklich verdient?

Gegenüber Promiflash sprach Ex-Dschungel-Bewohner Chris Töpperwien (45) nun über seine Urwald-Lieblinge – und der Currywurstmann sieht dabei Prince ganz weit vorne: "Am meisten haben es natürlich die verdient, die sich den Prüfungen stellen und mit so einem Enthusiasmus an die Sache rangehen wie zum Beispiel Prince Damien oder Markus Reinecke!" Teilnehmer, die eher über die Stränge schlagen, sollten seiner Meinung nach nicht gewinnen: "Ich würde den Sieg deshalb dem Prince Damien wünschen!", unterstrich er noch einmal.

Diese Ansicht vertritt inzwischen auch die Mehrzahl der Zuschauer. Auf Twitter führte ein User sogar die Gründe auf, weshalb der 29-Jährige den Thron übernehmen sollte: "Es gewinnen oft diplomatische Menschen, wie zum Beispiel Peer Kusmagk. Es gewinnen die, die nicht gelästert haben. Prince ist nicht langweilig, ihm gönnt man Glück und Geld. Und Elena und Dani haben zu viele Hater für Krone!"

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Elena Miras an Tag 13 im Dschungelcamp

TV NOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp an Tag 7

TV NOW Prince Damien im Dschungelcamp

