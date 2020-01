Die aktuellsten Bilder von Jennifer Aniston (50) und Brad Pitt (56) sorgten Anfang der Woche für große Aufregung: Knapp 15 Jahre nach ihrer Scheidung 2005 waren sich die Schauspielerin und ihr Ex bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles wieder über den Weg gelaufen und bei einem innigen Pläuschchen abgelichtet worden. Für viele Fans ein wahrgewordener Traum – schließlich galten die Kino-Stars als absolutes Traumpaar, bevor Brad Jennifer für seine jetzige Ex-Frau Angelina Jolie (44) verließ. Was die "Maleficent"-Schönheit wohl zu den schlagzeilenträchtigen Aufnahmen sagt?

Wie ein Insider nun gegenüber Hollywood Life erklärte, habe Angelina wegen des süßen Aufeinandertreffens der zwei weder eine Träne vergossen noch habe es sonstige Emotionen bei ihr ausgelöst: "Das Wiedersehen der beiden bei den SAG-Awards ist ihr egal!" Die 44-Jährige habe bereits gewusst, dass der Vater ihrer Kinder und seine frühere Gattin wieder befreundet seien, und störe sich deswegen nicht an den Schnappschüssen: "Sie lässt sich davon nicht runterziehen", versicherte die Quelle.

Brad und Angelina hatten sich 2005 am Set des Films "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und eine Affäre begonnen. Die Romanze führte bei dem US-Amerikaner und seiner damaligen Frau Jennifer zur Scheidung. Gut elf Jahre später reichte Angelina die Scheidung von Brad ein.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

WENN Angelina Jolie und Brad Pitt in "Mr. & Mrs. Smith"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de