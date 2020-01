Dieser Star erobert sich mit deutlichem Vorsprung die Spitze! Heute ist Tag 15 im Dschungelcamp und die Reihen lichten sich so langsam. Gestern musste sich Elena Miras (27) überraschend von den anderen Kandidaten verabschieden. Dabei hatte die Love Island-Beauty lange zu den deutlichen Spitzenreitern gezählt. Nach ihrem Exit gibt es nun aber einen anderen Camper, der sich bei den Zuschauern als klarer Favorit herausstellt!

Prince Damien (29) gewann schon in den vergangenen Tagen immer mehr an Sympathie-Punkten – und nun hat er sich mit weitem Abstand den ersten Platz gesichert: In der Promiflash-Umfrage (Stand 24. Januar 18:33 Uhr) hat er von den insgesamt 10.400 abgegebenen Stimmen 6.182 (59.4 Prozent) abgesahnt. Mit 1.379 Votes (13,3 Prozent) ist Raúl Richter (32) auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von Danni Büchner (41) mit 1.151 treuen Fans (11,1 Prozent).

Markus Reinecke (51) liegt mit 591 Stimmen (5,7 Prozent) auf dem letzten Platz. Ob der Trödelfuchs etwa heute seinen Platz am Lagerfeuer räumen muss? Zumindest musste er bereits vor zwei Tagen zusammen mit Claudia Norberg (49) in der Entscheidungsrunde bangen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Prince Damien in der Prüfung "Jungle Unchained"

TVNOW Markus Reinecke in einer Hängematte

