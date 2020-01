Ist dieser Look Top oder Flop? In Paris versammelt sich aktuell wieder die gesamte Modeindustrie zur Paris Fashion Week. Neben den etlichen Schauen blicken viele Modebegeisterte aber auch abseits des Laufstegs auf die neuesten Trends – und bei stylishen Street-Style-Looks sind die Hadid-Schwestern immer ganz vorn dabei: Bella (23) wagte sich jetzt in einer ziemlich außergewöhnlichen Jeans-Kombination auf die Straßen!

Am Mittwoch wurde die 23-Jährige zusammen mit ihrer Schwester Gigi (24) beim Verlassen des Hotels Royal Monceau von Paparazzi erwischt. In einer lässigen Kombi aus Jeans-Mantel und -Oberteil machte sie sich auf den Weg zur Show von Jean Paul Gaultier (67). Besonderer Hingucker bei diesem Look: Trotz eisiger Temperaturen präsentierte die Beauty ihren durchtrainierten Sixpack. Ihren Look vervollständigte Bella mit einer bunten Baskenmütze und einer hellbraunen Hose.

Gigi hingegen ließ es etwas unspektakulärer angehen. Die On-Off-Freundin von Zayn Malik (27) versteckte ihre Modelmaße unter einer hellen Oversize-Jacke und einem cremefarbenen Hemd. Dazu kombinierte die Blondine Statement-Pumps in Orange. Was sagt ihr zu den Looks der Hadid-Schwestern? Stimmt in der Umfrage ab!

KCS Presse / MEGA Bella Hadid in Paris, Januar 2020

KCS Presse / MEGA Gigi Hadid im Januar 2020

KCS Presse / MEGA Gigi Hadid in Paris, Januar 2020

