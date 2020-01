Thomas (75) Markle Sr. will wohl ein für alle Mal mit seiner Tochter Herzogin Meghan (38) brechen! Seit deren Hochzeit mit Prinz Harry (35) im Mai 2018 herrscht eisige Stimmung zwischen den beiden. Immer wieder gab der 75-Jährige enthüllende Interviews über das royale Paar und sein Verhältnis zu den beiden. Ein paar seiner Aussagen will der Großvater von Archie Harrison jetzt richtigstellen und offenbart: Er habe in der Vergangenheit gelogen.

Dies teilte Thomas in der neuen Dokumentation Thomas Markle: My Story mit. Im Dezember 2018 führte der Moderator Piers Morgan (54) mit Meghans Vater ein Interview, in dem dieser erzählte, dass er nach der Trauung noch Kontakt zu seiner Tochter und Harry gehabt habe. "Ich habe gesagt, dass sie mich zurückgerufen und sich Sorgen um mich gemacht hätten und ich gesagt hätte: 'Fliegt in die Flitterwochen, macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut.' Das war alles eine Lüge", gab er jetzt zu. Tatsächlich scheint dieses Telefonat nie stattgefunden zu haben.

Zum damaligen Zeitpunkt war Thomas offenbar noch daran gelegen, wieder mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn ins Reine zu kommen. Denn er betonte: "Dadurch habe ich sie ein bisschen besser dastehen lassen." Mittlerweile sei er sich aber sicher, dass die Beziehung zu den beiden nicht mehr zu kitten sei.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

The Sun / MEGA Thomas Markle in Mexiko

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan in Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de