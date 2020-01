Bei der Miss Germany-Wahl entscheidet ab sofort Frauenpower über das weibliche Schönheitsideal - ein absolutes Novum! Seit 1927 findet in Deutschland der vielbeachtete Schönheits-Contest statt: Junge Frauen mit Schönheit, Eifer und Talent bewerben sich vor einer hochkarätigen Jury um den heiß begehrten Titel. Dabei besteht die Jury seit Jahren aus Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche, Männer wie Frauen.

Jetzt allerdings gibt es eine spektakuläre Premiere: Zum ersten Mal werden die Juroren, die über die schönste Frau Deutschlands entscheiden, ausnahmslos weiblich sein!

Die Organisatoren des Wettbewerbs gaben die Neubesetzung der Jury per Pressemeldung bekannt: Die Ladys, die in das erstmals ausschließlich weibliche Gremium der Miss Germany-Wahl berufen wurden, können sich sehen lassen: Neben Moderatorin Frauke Ludowig (56) übernimmt die Höhle der Löwen-Investorin Dagmar Wöhrl (65) einen Jury-Platz. An ihrer Seite wird Boulevard-Chefredakteurin Angela Meier-Jakobsen und Ernährungsexpertin, Karate-Weltmeisterin und Ehefrau von FC Bayern-Star Robert Lewandowski (31), Anna Lewandowska sitzen.

Die Damen-Jury wird durch eine Coach-Riege ergänzt – die sogenannten Heroes – die die Kandidatinnen in Sachen Social-Media, Unternehmer-Geist und Co. briefen sollen. Unter ihnen sind Netz-Größen wie Bloggerin Carmen Mercedes, alias Carmushka, Influencerin Farina Opoku, alias Novalanalove und Insta-Beauty Sofia Tsakiridou (26), alias Matiamubysofia. Jana (32) und Thore Schölermann (35) werden als Moderatoren durch die Preisverleihung führen.

P.Hoffmann/WENN.com Frauke Ludowig im Februar 2019 in Hamburg

Getty Images Robert Lewandowski und Anna Lewandowska in München 2017

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Carmen Mercedes alias Carmushka, Bloggerin und Unternehmerin

