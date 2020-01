Diese beiden sind offenbar noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit nun fast zwei Jahren gehen Emily Ratajkowski (28) und Sebastian Bear-McClard (32) als Mann und Frau gemeinsam durchs Leben. Um genau zu sein, feiern sie im Februar ihren zweiten Hochzeitstag. Das Model hat bis heute nur Augen für seinen Gatten – da wird selbst ein ganz normaler Spaziergang zur absoluten Romantik-Show!

Zusammen schlendert das Paar jetzt verknallt durch die Straßen New Yorks – und natürlich lassen sich die Paparazzi dieses Liebes-Spektakel nicht entgehen. Während sich die Schauspielerin ein Frühstück to go gönnt, holt sie sich zwischendurch einen dicken Schmatzer von ihrem Schatz ab. Dass die Fotografen alles beobachten, scheint sie dabei eher wenig zu stören. Denn als sie sich von ihrem Mann löst, strahlt Emily über beide Ohren.

Dass die 28-Jährige mit Sebastian offenbar ihren Mr. Right gefunden hat, stellte sie bereits vor Kurzem unter Beweis. Paparazzi erwischten sie mit einem ganz besonderen Accessoire. Emily trägt seit neuestem eine Kette mit einem Bild von sich und ihrem Partner um ihren Hals!

Christopher Peterson / SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski in New York

Christopher Peterson / SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Emily Ratajkowskis Liebeskette

