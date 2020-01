Neues Chaos in der britischen Monarchie? Nach der Schock-Nachricht, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) von ihren royalen Pflichten zurücktreten wollen, beriet sich die blaublütige Familie darüber, wie das konkret ablaufen solle. Das Ergebnis dieser Verhandlungen: Das Paar wird nicht länger die Queen (93) repräsentieren und die Renovierungskosten für das Anwesen in Frogmore Cottage erstatten, das es bewohnte. Zudem verlieren Meghan und ihr Liebster den Titel "Ihre Königliche Hoheit". Aber beinhaltet das auch, dass Harry nicht mehr in der britischen Thronfolge steht?

Chaos entstünde bisher nur, wenn Prinz Charles (71) vor Königin Elizabeth II. sterben sollte. Denn dann ginge die Thronfolge auf Prinz Andrew (59) und seine Nachkommen über. Passiert aber alles wie geplant, wird Charles der nächste König. Nach ihm wäre Prinz William (37) an der Reihe. Danach sein kleiner Sohn George (6). Erst an sechster Stelle folgt Harry – sozusagen als Reservespieler, falls seinem Bruder etwas zustoßen sollte. Die BBC bestätigte nun, dass sich durch das Megxit-Debakel daran auch nichts ändern werde. Denn Harry bleibt weiterhin ein Teil der Familie. Er darf zwar die Amtsbezeichnung "Ihre Königliche Hoheit" nicht mehr benutzen – seine bisherige Identität verliert er aber dadurch nicht.

Das heißt für den rebellischen Enkel der Königin von Großbritannien, dass er Herzog bleibt. Zudem ist er auch weiterhin ein Prinz. Denn dieser Titel ist sein Geburtsrecht und könnte ihm – wenn überhaupt – nur durch die Queen höchstpersönlich entzogen werden.

Getty Images Prinz Charles beim Empfang in der Botschaft in Tel Aviv im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. besucht eine Kirche in Norfolk im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der "Souvereigns"-Parade in Camberley im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de