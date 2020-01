Denise Kappès' Sohn ist jetzt schon ganz stylish unterwegs! Im September 2018 brachte die YouTuberin Ben-Matteo Kappés zur Welt und teilt seitdem ihr Mutterglück immer wieder gern mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Unter anderem hielt die Brünette ihre Community auf dem Laufenden, als ihr Kind seine ersten Backenzähne bekam. Nun gab Denise erneut ein Update und präsentierte ihren Nachwuchs beim Friseurbesuch!

In ihrer Instagram-Story zeigte der Social-Media-Star jetzt, wie Ben-Matteos Haare geschnitten werden. Der kleine Mann bekam genau wie sein Stiefvater Henning Merten einen Undercut. Während er ruhig auf dem Schoss des Webstars sitzen blieb, ließ er die Friseurin in Ruhe arbeiten. Später half der Einjährige sogar noch in dem Salon aus und kehrte die abgeschnittenen Haare zusammen.

Henning und Ben-Matteo haben offenbar ein sehr gutes Verhältnis. Der Blogger ist laut Denise eine Vaterfigur für ihren und Pascal Kappés' Sohn. Ob der Influencer eines Tages den Kleinen adoptieren möchte, hatten er und seine Liebste im September allerdings noch nicht geklärt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte damals nämlich erklärt: "Ich kann euch nur von meinen Wünschen und Vorstellungen erzählen: Adoption ist schon ein großes Thema, finde ich etwas sehr Privates und Intimes."

Instagram / denise_kappes Ben-Matteo Kappés beim Friseurbesuch im Januar 2020

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im Januar 2020

