Plant Kourtney Kardashian (40) etwa noch mehr Nachwuchs? Die älteste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans ist bereits dreifache Mama. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (36) hat sie zwei Söhne, Mason (10) und Reign (5), sowie eine Tochter namens Penelope (7). Dass Kourt in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufgeht, beweist sie immer wieder mit süßen Schnappschüssen von den Kids. Doch wird sich nun bald noch ein Geschwisterchen dazu gesellen? Jetzt sorgte die Brünette selbst für Baby-Spekulationen!

Die 40-Jährige postete auf Instagram ein Spiegelselfie von sich in einem orangefarbenen, engen Body, der ihre Traumkurven besonders gut zur Geltung bringt. Daraufhin meinte ein Follower, auf dem Bild einen Babybauch erahnen zu können – und hakte unverblümt in der Kommentarspalte nach: "Bist du schwanger?" Auf diese offensive Frage hatte Kourtney eine interessante Antwort. Sie schrieb: "Nein, ich wünschte, ich wäre es!"

Nach dieser Aussage waren ihre Fans vollkommen aus dem Häuschen. Zwar war der Großteil der Ansicht, dass Kourtney keinesfalls schwanger auf dem Schnappschuss aussehe – trotzdem würden ihr viele Follower die anderen Umstände wünschen. "Bitte! Du bist so eine tolle Mutter", fand ein User. Ein anderer jubelte: "Bitte mach, dass es geschieht." Stellt sich nur die Frage, wer für den Fall der Vater des Sprosses sein könnte. In jüngster Zeit wurde immer wieder spekuliert, dass Kourtney erneut mit ihrem Ex Younes Bendjima (26) zusammen ist. Immerhin verbrachten die beiden sogar das Weihnachtsfest zusammen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Italien

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Younes Bendjima an Weihnachten 2019

