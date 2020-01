Hat er hier in ein Fashion-Fettnäpfchen gegriffen? Joe Jonas (30) tritt nicht nur auf der Bühne in stylishen Outfits auf – auch privat legt der Sänger viel Wert auf seine Looks. Ob in lässiger Biker-Jacke oder entspannten Pullis, der Gatte von Sophie Turner (23) macht einfach immer eine gute Figur. Jetzt dürfte der Jonas Brother allerdings seine Fans überrascht haben: Joe spazierte zusammen mit Sophie in einer bunten Jacke in Beverly Hills rum!

Paparazzi erwischten die beiden vor wenigen Tagen auf dem Weg zum Lunch. Während die Schauspielerin in einem grünen Jogger und weißen Sneakern eher unauffällig unterwegs war, stach der 30-Jährige mit seiner Hingucker-Jacke ziemlich aus der Masse hervor. Das orangefarbene Trendteil zierte unter anderem ein Comic-Aufdruck von einem Auto und einem Fisch.

Erst vor Kurzem überraschten der Musiker und seine Brüder Nick (27) und Kevin (32) ihre Fans mit einer Hammer-News: Die Jonas Brothers bekommen eine eigene Show in Las Vegas und treten damit in die Fußstapfen von unter anderem Lady Gaga (33).

Backgrid / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner in Beverly Hills, Januar 2020

Backgrid / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner im Januar 2020

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas in Los Angeles 2020

