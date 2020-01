Was für eine große Ehre! Die Jonas Brothers feierten im vergangenen Jahr ihr großes Comeback. Nach über sechs Jahren Bühnen-Abstinenz griffen die Brüder Nick (27), Joe (30) und Kevin Jonas (32) wieder an und landeten mit ihrem Hit "Sucker" gleich an der Spitze der Charts. In diesem Jahr reiten die drei auf ihrer Erfolgswelle weiter: Die Jonas Brothers bekommen ein eigenes Live-Programm in Las Vegas!

Via Twitter verkündete die Boyband ihren Fans diese tolle Neuigkeit. "Lasst es uns angehen! Wir werden in Vegas eine Weile im Park Theater spielen – vom ersten bis zum 18. April", schrieben die Jungs ganz aufgeregt im Netz. Fans können sich also auf ein Spektakel der besonderen Art freuen – denn schon Stars wie Lady Gaga (33) oder Aerosmith spielten eine Zeit lang in Vegas.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichten die Musiker ihren neuen Song "What A Man Gotta Do". Zum dazugehörigen Musikclip holte die Band auch gleich wieder ihre Frauen mit ins Boot. Bereits im Video der Single "Sucker" spielten Priyanka Chopra (37), Sophie Turner (23) und Danielle Jonas (32) eine große Rolle.

