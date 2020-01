Channing Tatum (39) und Jessie J (31) können anscheinend gerade nicht genug voneinander bekommen! Der Schauspieler und die Sängerin feierten am Wochenende ihr Liebes-Comeback. In einem rührenden Social-Media-Post machte der Magic Mike-Star die Beziehung erneut offiziell. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt nach ihrer Wiedervereinigung haben Channing und Jessie am Freitag absolviert. Einen Tag später posierten sie erneut total verknallt auf einem roten Teppich!

Am Samstag besuchten die Turteltauben die Pre-Grammy Gala in Beverly Hills. Jessie trug ein schulterfreies, bodenlanges Kleid, das mit Spitze überzogen war. Ihr Partner war in einem schlichten schwarzen Anzug und einen ebenfalls schwarzen Rollkragenpullover geschlüpft. Auf den Bildern der Veranstaltung schauen sich die beiden verliebt an und lachen viel miteinander.

Dass Channing und Jessie gleich zweimal am Wochenende im Rampenlicht aufgetaucht sind, könnten viele Fans als Überraschung empfinden. Ein Jahr waren der Hollywood-Star und die "Flashlight"-Interpretin vor ihrer vorübergehenden Trennung gemeinsam durchs Leben gegangen. Dabei hielten sie ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, nur hin und wieder teilten sie Turtelbilder mit ihrer Community im Netz.

Getty Images Jessie J und Channing Tatum im Januar 2020

Getty Images Jessie J und Channing Tatum bei der Pre-Grammy Gala 2020

Getty Images Channing Tatum und Jessie J im Januar 2020

