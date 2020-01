Mit Kobe Bryant (41) verstarb eine weltberühmte Basketball-Legende! Am Sonntag machten tragische Nachrichten die Runde: Der Ex-Sportler war am Morgen mit seinem privaten Helikopter in Calabasas abgestürzt – für ihn und weitere Insassen kam jede Hilfe zu spät. Unter den Toten befindet sich auch seine Tochter Gianna. Die Welt steht unter Schock – so hatte sich der 41-Jährige zu Lebzeiten mit seiner beeindruckenden Karriere einen Namen gemacht!

Kobe gehörte nicht ohne Grund zu den größten Basketballern – denn seine Laufbahn war einzigartig: 20 Jahre lang stand er für die Los Angeles Lakers auf dem Spielfeld und holte mit seinem Team fünfmal die NBA-Meisterschaften nach Hause. Auf der ewigen Scorer-Liste belegte er den vierten Platz und sorgte auch bei einem Spiel 2006 gegen Toronto für pure Begeisterung: Satte 81 Mal versenkte er den Ball im Korb – und erreichte damit den zweitbesten Wert in einem NBA-Spiel überhaupt.

Doch damit hört die Liste seiner beeindruckenden Erfolge nicht auf: 2008 ergatterte sich Kobe den Titel "Wertvollster Spieler". Im selben Jahr sicherte er sich auch mit dem Team USA bei den Olympischen Sommerspielen in Peking und vier Jahre später in London die Goldmedaille. Zusammen mit dem Ausnahmetalent Michael Jordan (56) führte er unumstritten die Spitze des Weltklasse-Basketballs an!

