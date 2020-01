Platz da, hier kommt Prinzessin Ariana Grande (26)! Als am Sonntag in Los Angeles die Grammy Awards verliehen wurden, versammelte sich die Crème de la Crème der Unterhaltungsbranche, um der diesjährigen Krönung der größten Künstler beizuwohnen. Nachdem Ariana die Veranstaltung im vergangenen Jahr geschwänzt hatte, wollte sie diesmal wohl einen besonders großen Auftritt hinlegen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die zierliche Sängerin erschien in einem XXL-Cinderella-Kleid.

Bei so vielen Schichten Tüll hätte die 1,53 Meter auch in ihrem Dress untergehen können – zum Glück war dem aber nicht so. Laut E!News handelt es ich bei dem Kleid um das maßgeschneiderte Werk des italienischen Modeschöpfers Giambattista Valli. Sechs Meter Durchmesser soll das graue Ballkleid haben – und damit setzte sich die 26-Jährige auf dem roten Teppich gekonnt in Szene. Sie nahm auf dem Boden Platz und breitete den voluminösen Rock um sich herum aus. Mit farblich passenden Opernhandschuhen machte sie ihren glamourösen Auftritt absolut perfekt.

Hatte sich Ariana bei der Wahl ihres Outfits und ihrer Posen etwa von Kollegin Bebe Rexha (30) inspirieren lassen? Die Blondine flanierte 2019 bei den Grammys in einem ähnlich ausladenden Ballkleid über den roten Teppich. Und sie inszenierte sich ebenfalls kunstvoll auf dem Boden sitzend und drapierte die zahlreichen Tüll-Lagen um sich herum.

