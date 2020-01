Auch ein Dschungelkönig ist nicht frei von Phobien! Im diesjährigen Dschungelcamp durfte sich Prince Damien (29) über die heiß begehrte Krone freuen. Der einstige DSDS-Sieger setzte sich gegen seine Konkurrenten durch und begeisterte vor allem durch seine gelassene und freundliche Art. Der "Easy Breezy"-Interpret erspielte auch insgesamt 19 Sterne. Dafür aß er sich durch Tiergedärme oder ließ sich mit Spinnen, Schlangen und Co. einsperren. Der 29-Jährige hat die Prüfungen stets souverän gemeistert. Doch gelassen war Prince Damien nicht bei jeder Challenge – er hatte auch mit schlimmen Ängsten zu kämpfen!

Beim großen Dschungel-Wiedersehen auf RTL verriet der gebürtige Südafrikaner, wie viel Überwindung ihn so manche Camp-Challenge gekostet hat: "Ich bin stolz darauf, dass ich die ganzen Ekel-Dinger nicht abgebrochen habe. Die Ameisen waren krass, dann die Spinnen. Da hab ich echt Phobien. Krabbeltiere mag ich, nur mit Insekten kannst du mich jagen." Besonders die Prüfung "Hör mal, wie behämmert" verlangte ihm viel Kraft ab. Der Tänzer musste sich nämlich durch verschiedene Käfige winden, in denen sich diverses Getier befunden hat. Besonders die kleinen, achtbeinigen Freunde jagten ihm dabei Angst ein: "Mit Spinnen kann ich gar nicht. Vor allem kleine Spinnen mit langen Beinen kann ich gar nicht", offenbarte er.

Vor Dschungelabfall ekelte sich Prince Damien hingegen kaum. In der Prüfung "Würg-Stoffcenter" musste er sich an der Seite von Claudia Norberg (49) durch Fleisch- und Fischreste wühlen und den Mist in die richtige Tonne sortieren. Das Duo legte sich total ins Zeug und holte am Ende sechs Sterne.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Menne Camper Prince Damien bei seiner Dschungel-Prüfung

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien bei seiner Prüfung im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg und Prince Damien bei der Dschungelprüfung "Würg-Stoffcenter"

