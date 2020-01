So langsam nähert sich Bibi Claßen (26) dem Baby-Endspurt! Mittlerweile befindet sich die Influencerin bereits im achten Monat. Ihr Ehemann Julian Claßen (26) und sie sind voller Vorfreude auf ihr zweites Kind. Wie sehr ihr Babybauch schon gewachsen ist, zeigte die gebürtige Kölnerin nun erneut ganz stolz im Internet. Ihre Antwort auf die Frage eines Fans, wie sich das auf ihr Gewicht auswirkt, ist allerdings verblüffend.

Während des Familienurlaubs in Dubai veröffentlichte die Blondine ein Video auf YouTube, in dem sie unter anderem auch auf diese Frage einging: "Ich habe mich gestern Abend gewogen – da stand 58 und ich meine, ich hätte mit 52,5 gestartet", überlegte die Bloggerin laut. Es sei also alles völlig im grünen Bereich. "Zwei Monate liegen jetzt noch vor mir. Mal gucken, wo das alles noch so hingeht", witzelte sie. Ihr Liebster meine zudem, dass knappe sechs Kilo ja "noch voll wenig" seien.

Generell ginge es der YouTuberin momentan gut. "Ich fühle mich sehr wohl, aber so langsam merkt man die Schwangerschaft auf jeden Fall ein bisschen mehr", gestand Bibi ihren Netz-Freunden. Manche Bewegungen seien wegen ihres Babybauchs mittlerweile ziemlich eingeschränkt – und auch beim Schlafen hätte sie so einige Probleme.

Instagram / bibisbeautypalace Bianca und Julian Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian, Bibi und Lio Claßen, Januar 2020

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de