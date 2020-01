Mit diesen Outfits dürften die Girls ihren Männern die Show gestohlen haben! In der Nacht zum Montag wurden in Los Angeles die Grammy Awards vergeben – und die Promis hatten sich zu diesem Anlass so richtig in Schale geworfen. Auch die Jonas Brothers spazierten mit ihren Partnerinnen über den roten Teppich, dabei waren vor allem Priyanka Chopra (37), Sophie Turner (23) und Danielle Jonas (32) die Hingucker des Abends: Mit Mega-Ausschnitten und sexy Dresses posierten sie vor den Fotografen.

Während Sophie als neuestes Mitglied der Jonas-Family in einem kurzen, schwarzen Kleidchen an der Seite ihres Liebsten Joe (30) über den Teppich schritt, wollten die Frauen ihrer beiden Schwager offenbar mit gewagten Ausschnitten auffallen. In einem bodenlangen Kleid mit Schleppe und rötlich schimmernden Fransen an den Ärmeln zeigte Priyanka ein bis zum Bauchnabel ausgeschnittenes Mega-Dekolleté. Danielle präsentierte sich hingegen mit sexy Beinschlitz dem Blitzlichtgewitter.

Auch die Outfits der männlichen Jonas-Mitglieder konnten sich sehen lassen. Farblich aufeinander abgestimmt, mit Anzügen in Gold- und Schwarz-Tönen, erfreuten Kevin (32), Nick (27) und Joe ihre Fans. Dabei posierten sie nicht nur mit ihrer besseren Hälfte, sondern reihten sich zur Krönung des Abends auch für ein Gruppenfoto auf.

