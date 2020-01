Jana Heinisch wurde 2014 durch Germany's next Topmodel bekannt. Seitdem läuft es beruflich und privat wie am Schnürchen. Erst vor wenigen Monaten machte die rothaarige Schönheit ihre Beziehung zum Sportler Yul Oeltze öffentlich und teilt seitdem ein paar Einblicke aus ihrem Liebesleben. Mit Promiflash tauchte Jana vor Kurzem aber noch tiefer in die Beziehungskiste ein und sprach ganz offen über das eine oder andere Problemchen!

Am Rande der Berlin Fashion Week erwischte Promiflash das ehemalige GNTM-Girl vor der Lena Hoschek Show. Ganz offen erzählte das Model, woran es manchmal noch arbeiten muss. "Die Eifersucht ist echt bei uns ein kleiner kritischer Punkt, weil ich eigentlich immer dachte, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Bei ihm merke ich das wirklich das erste Mal", gestand Jana.

Manchmal sei die BFF von Betty Taube (25) etwas zu skeptisch, da ihr Freund ihr nicht so viel aus seiner Vergangenheit mit anderen Frauen erzähle. "Viele seiner Ex-Freundinnen kommen aus dem Sportbereich und da sehen sie sich zwangsläufig immer mal wieder", erzählte die Influencerin weiter. Dennoch spreche das Paar immer offen und ehrlich über alles – und das sei dann vor allem für Jana am wichtigsten.

Instagram / yul_oeltze Jana Heinisch mit ihrem Freund Yul Oeltze

Getty Images Jana Heinisch, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch

