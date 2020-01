Danni Büchner (41) ist zurück in der Zivilisation! Über zwei Wochen lang ließ die Goodbye Deutschland-Ikone die Strapazen des Dschungelcamps über sich ergehen: Magere Reis-und-Bohnen-Mahlzeiten, zahlreiche Challenges und eine Menge Drama mit ihren Mit-Campern. Von der Außenwelt war die Löwenmama während ihrer Zeit im australischen Busch komplett abgeschottet. Doch nun hat die Drittplatzierte alles überstanden und sogar ihr Handy zurück. Und das bedeutet: Zum ersten Mal kann sich Danni sich bei ihren Fans melden – und ihren Hatern kontern!

Via Instagram-Story schüttete die Witwe von Jens Büchner (✝49) direkt ihr Herz aus: "Ich möchte mich ganz ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die mich auf den dritten Platz und ins Finale gewählt haben!", betonte Danni in ihrer Videobotschaft und gab zu: "Ich weiß, es war nicht immer einfach mit mir, ich war eine Nörglerin." Viele Zuschauer und auch andere Prominente hatten sich über die "Danni-Show" der Auswanderin aufgeregt: Ihre Gefühlsschwankungen und ihre emotionalen Ausbrüche.

So richtet sich die 41-Jährige in dem Clip auch an ihre Kritiker: "Ich möchte mich aber auch bei den Menschen bedanken, in denen ich mich echt getäuscht habe." Sie habe im Nachhinein erfahren, dass sich manche öffentlich über sie lustig gemacht und über sie gelästert hatten. "Eine Sache habt ihr dabei vergessen: Ich habe Kinder Zuhause, das finde ich echt ein bisschen unfair." Deshalb ziehe sie folgende Konsequenzen: "Für die Zukunft weiß ich, dass diese Menschen keine Rolle mehr in meinem Leben spielen werden." Sie werde einige Personen auf der Social-Media-Plattform blockieren.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner in der Prüfung "Jungle Unchained"

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner an Tag 11 im Dschungelcamp

