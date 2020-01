Anne Hathaway (37) ist das doppelte Kinderglück deutlich anzusehen! Im vergangenen Juli hatten die Schauspielerin und Ehemann Adam Shulman (38) verkündet, dass sie wieder Eltern werden. Zum Ende des Jahres warteten die Fans bereits sehnsüchtig auf die Verkündung der Ankunft des kleinen Wonneproppens. Mitte Dezember war es dann tatsächlich so weit, und Anne wurde von Paparazzi zum ersten Mal als frischgebackene Zweifach-Mutter gesichtet. Kurz nach der Geburt legte sie jetzt einen strahlenden Red-Carpet-Auftritt hin.

Anlässlich der Premiere ihres neuen Films "The Last Thing He Wanted" auf dem Sundance Film Festival verbrachte die Brünette offenbar einen kinderfreien Abend mit ihrem Liebsten. In einem schwarz-weiß gemusterten Kleid mit gekräuseltem Stehkragen und einer Leggings im selben Muster spazierte Anne über den Teppich. Ihrem breiten Strahlen nach zu urteilen, macht der auch mal harte Elternalltag der 37-Jährigen scheinbar überhaupt nicht zu schaffen. Beim Posieren im Blitzlichtgewitter konnte sie mit ihrem Mama-Glow überzeugen.

Das Debüt auf einem roten Teppich nach der Baby-Pause feierte der Filmstar aber nicht erst bei diesem Event, sondern bereits Mitte Januar bei den Critics' Choice Awards 2020. In einer goldenen Paillettenrobe mit tiefem Dekolleté war sie dort ein echter Hingucker. Auch ein kleines After-Baby-Bäuchlein war damals, in dem eng anliegenden Dress, noch gut sichtbar.

Getty Images Anne Hathaway bei einer Film-Premiere

Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "The Last Thing He Wanted"

Getty Images Anne Hathaway bei den Critics' Choice Awards 2020

