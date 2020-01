Kobe Bryant (✝41) und seine Frau Vanessa (37) gründeten in den vergangenen 20 Jahren eine große Familie: 2001 heirateten die beiden und bekamen vier Töchter. Der jüngste Nachwuchs der beiden kam Mitte vergangenen Jahres zur Welt. Am Sonntag kam der NBA-Star bei einem tragischen Helikopterabsturz ums Leben – und wenige Monate zuvor hatten er und Vanessa noch über ein fünftes Kind gesprochen!

Gegenüber Extra verriet der Sportler im März vergangenen Jahres, dass sich seine Frau in Zukunft weiteren Nachwuchs wünsche. Nach vier Töchtern hätte sie am liebsten einen Sohnemann. "Ich glaube, sie wünscht sich sogar mehr als ich, dass wir einen Jungen bekommen", scherzte der Leistungssportler in dem Interview. Er sei aber zufrieden damit, nur Mädels im Haushalt zu haben.

Vanessa habe zu ihm gesagt: "Du hast mir nur Mädels geschenkt, lass uns mal schauen, ob wir auch noch einen Jungen hinbekommen!" Kobe nahm dies mit Humor und erwiderte darauf: "Mal schauen, ob ich das abliefern kann."

Instagram / kobebryant Vanessa und Kobe Bryant, September 2019

Instagram / kobebryant Natalia, Gianna und Bianka Bryant; August 2019

Getty Images Kobe Bryant, Januar 2020

