Blake Lively (32) zieht mal wieder alle Fashion-Register! In den vergangenen Jahren zeigte die Schauspielerin, die durch ihre Rolle der Serena van der Woodsen in Gossip Girl bekannt wurde, immer wieder: Sie ist eine absolute Styling-Queen! Von Kopf bis Fuß hüllt sich die Frau von Schauspielkollege Ryan Reynolds (43) stets in modische Kreationen, die zum Nachahmen animieren. Und aktuell hetzt die Dreifach-Mama von Termin zu Termin, um ihren neuen Film "The Rhythm Section" zu promoten. Zuletzt strahlte sie dabei in einem blauen Mantel, mit dem sie dem Krümelmonster aus der Sesamstraße Konkurrenz hätte machen können.

Für das Screening ihres neuen Streifens in New York war die 32-Jährige in ein figurbetontes, schwarzes Kleid von Dolce & Gabbana geschlüpft – am nächsten Tag tauschte sie dieses allerdings gegen ein etwas lässigeres Outfit aus. Für ihren Auftritt in der morgendlichen Talkshow "Live with Kelly und Ryan" hatte sich die Beauty in ein blau-weißes Kleid der russischen Designerin Ulyana Sergeenko gehüllt. Passend dazu trug sie Heels von Christian Louboutin. Das absolute Highlight war allerdings ein royalblauer Mantel, den sich Blake übergeworfen hatte. Damit erinnerte die Hollywood-Schauspielerin stark ans Krümelmonster – ein Anblick, der ihren drei Kids sicher gefallen hätte.

Welche stylishen Ensembles wird Blake während ihrer Presse-Tour wohl noch zum Besten geben? Lange Mäntel scheinen es der Leinwandheldin jedenfalls angetan zu haben! Ihren Auftritt bei "Good Morning America" meisterte sie beispielsweise in einem gelben Trenchcoat von Fendi. Wie gefällt euch die Krümelmonster-Kreation? Stimmt ab!

Backgrid / ActionPress Blake Lively auf Promotion-Tour von "The Rhythm Section" im Januar 2020

Getty Images Blake Lively im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Blake Lively auf Promotion-Tour von "The Rhythm Section" im Januar 2020

