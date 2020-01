Was für ein Red-Carpet-Auftritt! Seit August 2019 ist Blake Lively (32) Mama von drei Kindern: Ihre Töchter Inez und James Reynolds (5) bekamen ein weiteres Geschwisterchen hinzu – und zwar eine Schwester! Mit Bildern von ihrem jüngsten Spross hält sich die Frau von Schauspieler Ryan Reynolds (43) zwar zurück, doch auf sie selbst trifft die Blitzlicht-Funkstille so ganz und gar nicht zu. Blake postet nicht nur fleißig, jetzt legte sie sogar wieder einen Gang über den roten Teppich hin. Und: Eleganter hätte die Hollywood-Beauty ihr Rampenlicht-Comeback nicht geben können!

Beim Screening von "The Rhythm Section" in New York zog die Gossip Girl-Bekanntheit alle Blicke auf sich: Ein schulterfreies, schwarzes Samtkleid von Dolce & Gabbana mit Herzausschnitt, Beinschlitz und Drapierungen kombinierte die 32-Jährige mit hohen Stiefeln von Christian Louboutin und langen Lederhandschuhen. Zusammen mit einer auffälligen Perlenkette und hochgesteckten Haaren versprühte die Fashionista in dem Outfit doch glatt Old-Hollywood-Vibes!

Das wohl schönste Accessoire dürfte aber Blakes Lächeln gewesen sein! Die Leinwand-Beauty fühlte sich in der Robe, die stark an Audrey Hepburns (✝63) Kult-Look in "Frühstück bei Tiffany" erinnert, offensichtlich pudelwohl – und das nur wenige Tage, nachdem sie im Netz bekundet hatte, ihre Bauchmuskeln zu vermissen!

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively in New York, 2019

Anzeige

Getty Images Blake Lively im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Blake Lively beim Screening von "The Rhythm Section"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de