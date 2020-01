Selma Blair (47) bekommt tollen Support! Bei der Schauspielerin wurde im Sommer 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert – im folgenden Winter ging sie damit an die Öffentlichkeit. Seitdem gibt sie ihren Fans via Social Media immer wieder mal Einblicke in ihren Kampf gegen die tückische Krankheit, die das zentrale Nervensystem des menschlichen Körpers befällt. Doch nicht nur ihre Follower unterstützen sie in den schweren Momenten, auch ihre Kollegen stehen ihr bei: Sarah Michelle Gellar (42) hat Selma ein besonderes Geschenk gemacht, damit sie schnell zu Kräften kommt!

"Die besten Freundschaften sind wilde Frauenfreundschaften, in denen man aggressiv aneinander glaubt, sich gegenseitig verteidigt und denkt, der andere verdient die Welt!", schrieb Sarah unter einem gemeinsamen Schnappschuss mit ihrer Freundin Selma. Dazu erklärte sie, dass sie sich mit einem Sportgerät, das den Namen "Power-Plate" trägt, fit halte. "Aber was ich nicht erkannt habe, ist, dass eine Power-Plate extrem effektiv ist, um die Symptome der MS zu bekämpfen", offenbarte sie weiter. Deswegen habe sie ihre Trainerin dazu gebracht, sich um eine Gerät für Selma zu bemühen. Gesagt, getan! Abschließend betonte die 42-Jährige voller Stolz den Einsatz ihrer Übungsleiterin mit den Worten: "Die Welt braucht mehr solche Geschichten – und Menschen!"

Seit den Dreharbeiten zu "Eiskalte Engel" im Jahr 1999 verbindet die beiden Hollywood-Beautys eine tiefe Freundschaft. Bereits im vergangenen Herbst griff Sarah der 47-Jährigen unter die Arme, als diese zusammen mit ihrer Familie aufgrund der heftigen Waldbrände in Kalifornien ihr Haus verlassen musste.

