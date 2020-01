Im August vergangenen Jahres verkündete Milla Jovovich (44) voller Freude, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Nachdem sie vor drei Jahren im vierten Monat aus medizinischen Gründen einen Notfall-Schwangerschaftsabbruch durchführen ließ, konnte sich die Schauspielerin nun ihren Kinderwunsch erfüllen. Dabei ist Millas Babybauch mittlerweile nicht mehr zu übersehen – der Hollywoodstar steht kurz vor der Geburt: Doch bis dahin lässt es die hochschwangere Milla ziemlich ruhig angehen!

Am Mittwoch erwischten Paparazzi die 44-Jährige auf dem Weg zum Lunch in Beverly Hills. Dabei trug die werdende Mama ihr Haar deutlich kürzer als sonst und setzte auf ihr aktuelles Lieblingsteil – ein rot gepunktetes Wickelkleid! Während ihrer Schwangerschaft hatte sich die Hollywood-Beauty bereits häufiger in diesem Look präsentiert. So rockte sie das Dress an ihrem Geburtstag im Dezember und zuletzt vor zwei Wochen, als sie ihren Fans ein Schwanger-Update im Netz gab.

Vor einigen Tagen erreichte Milla den neunten Schwangerschaftsmonat und gab ihrer Community preis, dass der Endspurt kein Kinderspiel sei. "Ich habe Elefanten-Knöchel, Rückenschmerzen, meine Hüfte tut weh und ich renne alle 15 Minuten ins Badezimmer. Und Schlaf? Vergesst es!", schrieb die "Resident Evil"-Darstellerin.

