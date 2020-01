Was hat es mit Prince Damiens ausgefallenem Gesichtsschmuck auf sich? Der 29-Jährige ist seit seiner DSDS-Zeit für ein ganz bestimmtes Markenzeichen bekannt: Er trägt drei Nieten über seiner linken Augenbraue. Selbst im diesjährigen Dschungelcamp hatte der aktuelle Gewinner das ausgefallene Accessoire dabei – es war neben einem Kuscheltier einer seiner zwei Luxusgegenstände in der australischen Urwald-WG. Doch was genau steckt hinter dem auffälligen Brauen-Pimping?

Dieses Geheimnis hat der gebürtige Südafrikaner vor vier Jahren im Promiflash-Interview verraten. Der Nieten-Look sei als Alternative zu einem echten Piercing entstanden. "Ich wollte immer so ein Piercing über der Augenbraue wie H.P. Baxxter. Meine große Schwester hatte sich aber zuvor Piercings an Oberlippe und Nase stechen lassen. Und da ist mir aufgefallen, dass das nicht mehr richtig verwächst, wenn man keine Lust mehr darauf hat", erklärte der "Eazy Breezy"-Interpret. Und da er zukünftig nicht mit kleinen Löchern überm Auge herumlaufen wolle, habe er sich für diese spezielle Alternative entschieden. "Bei einem meiner Gürtel gingen die Nieten ab und ich habe daraufhin einen Hautkleber gefunden, bei dem die Haut nicht geschädigt wird", offenbarte der TV-Star.

Und sein Plan ist aufgegangen – denn so kann sich der Tänzer auch in letzter Zeit immer öfter ohne den silbernen Schmuck und ohne Löcher in der Haut zeigen. Vor drei Jahren versuchte sich der Zuschauerliebling kurzzeitig auch an einer weiteren optischen Verwandlung: Auf Wunsch seiner Oma schnitt er sich die Haare ganz kurz. Mittlerweile rockt Prince Damien aber wieder seine üppige Haarpracht.

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien im Dschungelcamp

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Prince Damien im Finale von DSDS 2017

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Prince Damien bei der Premiere vom "Fack Ju Göhte"-Musical

