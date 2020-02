Deborra-Lee Furness (64) hat einen neuen fahrbaren Untersatz! Die australische Filmproduzentin unternimmt ihre Ausflüge an der frischen Luft meist zusammen mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Hugh Jackman (51). Oft geht das Paar dann mit seinen Hunden spazieren. Doch wenn die 64-jährige Zweifach-Mama mal keine Begleitung an ihrer Seite hat, setzt sie neuerdings auf einen coolen Flitzer, um von A nach B zu kommen: Deborra fährt auf einem elektronischen City-Roller!

Seit einigen Wochen ist die "Correlli"-Schönheit auf dem Roller unterwegs – und macht damit aktuell die New Yorker Straßen unsicher! Eingepackt in eine dicke Jacke und mit breitem Grinsen im Gesicht, steuert sie mit dem Gefährt durch den Big Apple. Sicherheit steht neben dem Fahrspaß bei Deborra an erster Stelle: Sie ist stets mit einem stylishen, rosafarbenen Helm unterwegs.

Diese Freude an den kleinen Dingen des Lebens liebt Hugh an seiner Deborra. Im Interview mit People verriet der Wolverine-Star sogar, dass er der Erwachsene in ihrer Beziehung sei – obwohl seine Liebste 13 Jahre älter ist als er. "Sie ist einfach wie ein kleines Kind. Ich bin derjenige, der typischerweise sagt: 'Baby, hier dürfen wir nicht parken.' Während sie sagt: 'Ach, komm schon, Mister Verantwortung.'"

Backgrid; ActionPress Deborra-Lee Furness, Schauspielerin

Backgrid; ActionPress Deborra-Lee Furness, Schauspielerin und Frau von Hugh Jackman

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

