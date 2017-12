Er weiß genau, was er an seiner Frau hat! Hugh Jackman (49) ist um sein Liebesglück wirklich zu beneiden. Der Hollywood-Star ist seit 21 Jahren glücklich mit seiner 13 Jahre älteren, australischen Schauspielkollegin Deborra-Lee Furness (62) verheiratet. Wer aber meint, Deb sei angesichts ihres Altersvorsprungs die Verantwortungsbewusste in der Beziehung – den muss Hugh enttäuschen.