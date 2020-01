Daniela Büchner (41) konnte ihre Liebsten wieder in die Arme schließen! Die letzten Wochen waren für die Goodbye Deutschland-Bekanntheit alles andere als leicht: Weit getrennt von ihrer Familie stellte sich die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) als Dschungelcamp-Teilnehmerin den Herausforderungen im australischen Regenwald. Dabei schaffte sie es sogar bis auf den dritten Platz. Nach ihrer Rückkehr aus dem Urwald erfüllte sich jetzt ein langersehnter Wunsch: Die Fünffach-Mutter feierte das Wiedersehen mit ihren Kindern!

"Der schönste Moment für mich. Das Wichtigste! Schönste! Ihr", teilte Danni am vergangenen Donnerstag via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt die TV-Bekanntheit im Kreise ihrer Kids Joelina (20), Jada, Volkan und den Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya. Während ihrer Zeit auf dem TV-Zeltplatz hatte die 41-Jährige die wichtigsten Personen in Form eines bedruckten Kissens immer bei sich.

Auch wenn es am Ende nicht für den Platz auf den Thron gereicht hat – für ihren Nachwuchs ist Danni die wahre Siegerin: Sie bastelten ihrer Mama eine Blätterkrone! Doch auch die Sprösslinge der Powerfrau mussten während ihrer Abwesenheit so einiges wegstecken: Die Familie erhielt neben fiesen Kommentaren sogar Morddrohungen.

