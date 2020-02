Schippert Lil Wayne (37) bald wieder in den Hafen der Ehe? Der erfolgreiche Rapper macht zumeist skandalträchtige Schlagzeilen: Seien es uneheliche Kinder, Pöbeleien gegen Fans oder aufgrund von Durchsuchungen abgesagte Festivals. Nun überraschte der Musiker aber mit anderen – deutlich harmonischeren – Neuigkeiten: Er soll mit dem australischen Plus-Size-Model La'Tecia Thomas zusammen sein – und sich nun sogar mit ihr verlobt haben!

Die Anzeichen für eine Liaison verdichten sich schon seit einiger Zeit: Immer wieder tauchten auf Fan-Pages gemeinsame Fotos von der Brünetten und dem 37-Jährigen auf. Zudem zeigte sich die Beauty verdächtig oft mit einem auffälligen Klunker auf ihrem Instagram-Account. Doch den größten vermeintlichen Beweis liefert Lil Waynes neuestes Album, das am 31. Januar erschien. Dort findet sich in dem Song "Stop Playin With Me" eine Zeile, die übersetzt aussagt: "Oh, ich habe ein Plus-Size-Model gefunden". Auch im Lied "Not Me" gibt es Anspielungen auf La'Tecia: "Weißt du, meine Frau ist aus Australien", rappt er unter anderem.

Angeblich sollen sich die beiden über Social Media kennengelernt haben. Das deutete der Künstler einst im Interview mit American Eagle an: "Ich habe jemanden im TV gesehen und ich dachte mir: 'Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Person in Kontakt treten soll.'" Letztendlich habe er sie angeschrieben. "Ich habe eine sehr, sehr besondere Person getroffen", verriet er.

Instagram / lateciat La'Tecia Thomas, Model

Getty Images Lil Wayne im Oktober 2018

WENN.com Rapper Lil Wayne mit erhobener Hand

Glaubt ihr, die beiden sind echt verlobt? 203 Stimmen 130 Ja, da bin ich mir sicher! 73 Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.



