Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg (17) gibt es jetzt in Hamburg auch als lebensgroßes Abbild aus Wachs! Damit reiht sich die junge Schwedin in die Reihe der Wachsfiguren-Duplikate erfolgreicher Hollywood-Stars und einflussreicher Politiker ein. Seit dem 30. Januar steht die Wachs-Greta neben Berühmtheiten wie Lena (28), Barbara Schöneberger (45) oder den Beatles im Panoptikum. Der Clou: Das Wachsfigurenkabinett hat angekündigt, je nach Jahreszeit die Kleidung der Greta-Doppelgängerin zu ändern.

Zur Zeit ist das Ebenbild der jugendlichen Klima-Kämpferin in eine lila Winterjacke, einen bunten Schal und eine graue Pudelmütze gekuschelt. Je nach Wettersaison soll die Wachs-Greta den Temperaturen entsprechend dann "leichter" bekleidet werden. In den Händen hält die Figur ein großes Plakat, das mit der Aufschrift "Schulstreit fürs Klima" versehen ist. Dazu hat der Bildhauer auch den charakteristischen Gesichtsausdruck der 17-jährigen "Fridays for Future"-Anführerin verewigt: Die modellierte Greta hat von ihm die typisch skeptisch hochgezogene "Thunberg-Augenbraue" verpasst bekommen.

Hamburg ist nicht die erste Stadt mit einer Greta-Darstellung. In Istanbul verewigten bereits 2019 zwei portugiesische Künstler ein XXL-Abbild des Teenagers an einer Hauswand in der City.

ActionPress Greta Thunberg Wachsfigur

ActionPress Greta Thunberg Wachsfigur

Getty Images Greta Thunberg bei der "Cop25"-Klimakonferenz in Madrid in Dezember 2019

Getty Images Ein buntes Porträt von Gerta Thunberg an einer Hausfassade in Instanbul



