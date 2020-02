Emotionale Ehrung für Kobe (✝41) und Gianna Bryant! Der NBA-Star und seine 13-jährige Tochter waren vor einer Woche gemeinsamen mit sieben weiteren Passagieren bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Die Tragödie löste weltweite Erschütterung aus und Kobes Freunde, Familie und Wegbegleiter nahmen öffentlich Abschied von ihm. Nun fand das erste Spiel seines ehemaligen Teams, den Los Angeles Lakers, seit dem Unglück statt. Das Match statt ganz im Zeichen von Kobe und seiner Tochter!

Das Staples Center in Los Angeles verwandelte sich in ein Meer aus Gold, als die Tausenden von Fans zu Ehren Kobes Trikots mit den Nummern 8 oder 24 trugen. Usher (41), der sich zuvor als großer Fan geoutet hatte, sang in der Mitte des Spielfeldes "Amazing Grace". Auch Wiz Khalifa (32) und Charlie Puth (28) performten für die Basketball-Legende. Währenddessen wurde auf einer Leinwand Filmmaterial von Kobes Karriere, aber auch private Aufnahmen mit seiner Familie gezeigt.

Die Laker-Stars konnten während der Zeremonie ihre Trauer nicht verbergen. Vor allem LeBron James (35) ließ seinen Tränen freien Lauf und hielt am Ende der Ehrung tapfer eine Rede über seinen Freund. Während des Spiels trugen die Spieler außerdem schwarze Aufnäher mit den Initialen von Kobe.

Getty Images Kobe Bryants Ehrung im Staples Center

Getty Images Usher, Januar 2020

Getty Images Wiz Khalifa und Charlie Puth

Getty Images Die Spieler der Los Angeles Lakers bei einem Match im Januar 2020

Getty Images LeBron James bei Kobe Bryants Ehrung, Januar 2020

Getty Images Kobe Bryants Ehrung im Staples Center

Getty Images Kobe Bryants Ehrung im Staples Center

Getty Images LeBron James bei einem Spiel im Januar 2020



