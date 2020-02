Gwyneth Paltrow (47) verrät endlich, wie sie sich schön und fit hält! Obwohl die Schauspielerin als Zweifach-Mama sicher beide Hände voll zu tun hat, Karriere und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, zeigt sie sich stets strahlend und nahezu makellos vor der Kamera. Seinen Fans steht der Film-Star mit Fitness-Ratschlägen und Ernährungstipps zur Seite. Jetzt hat Gwyneth ihr Figurgeheimnis gelüftet und ihren persönlichen Ernährungsplan preisgegeben.

In einem YouTube-Video berichtet die 47-Jährige von ihrer täglichen Routine. In den Tag startet sie mit einem Löffel Kokosnuss-Öl, der Bakterien im Mund abtöten soll. Nach viel Wasser und einem Gym-Besuch gönnt sich Gwyneth ein nährstoffreiches Getränk. "Ich versuche, einen Smoothie zu trinken, der gute Fette und Proteine enthält", erzählt sie. Auch ihr Mittagessen ist eiweißreich. Dann stehen meist Salate oder Putenfleisch-Burger auf dem Speiseplan. Nach ein paar Snacks am Nachmittag lässt sie sich zum Abendessen ebenfalls Pute schmecken, diesmal mit Gemüse.

Trotz des strikten Ernährungsplans gebe es ein "Cheat-Meal", auf das Gwyneth absolut nicht verzichten könne. "Obwohl Pommes eigentlich nicht wirklich als Hauptspeise zählen, sondern nur Beilage sind, würde ich sie als mein Lieblingsgericht bezeichnen", schwärmt sie von den frittierten Kartoffel-Sticks. Auch Pasta komme ab und zu auf ihren Teller.

