Herzogin Kate (38) ließ am Freitag ihre Mutter Carole (65) hochleben! Zum Jahresbeginn wird im Hause Middleton immer gleich mehrfach gefeiert: Gestartet wird am 09. Januar mit dem Geburtstag von Kate höchstpersönlich. Der dürfte in diesem Jahr jedoch von Prinz Harrys (35) und Herzogin Meghans (38) royalem Ausstieg überschattet worden sein – die beiden kündigten ihren Exit nämlich nur einen Tag zuvor an! Gut, dass jetzt eine zweite Fete anstand, denn: Carole wurde am Freitag 65 Jahre alt!

Zum Ehrentag der Unternehmerin wurde eine große Feier ausgerichtet – und wer könnte das besser als das Team ihrer eigenen Firma Party Pieces, die sich auf die Gestaltung solcher Anlässe spezialisiert hat! Auf dem Instagram-Account des Betriebs gab es nun bezaubernde Einblicke, wie Caroles großer Tag zelebriert wurde: Das Büro war nicht nur mit zahlreichen rosafarbenen Luftballons dekoriert. Es gab auch einen Kuchen, der sogar mit einem Foto des Geburtstagskindes verziert war!

Viele Fans nutzten den Post von Party Pieces, um Carole ihre Glückwünsche mitzuteilen per Kommentarfunktion: "Happy Birthday, Carole! Du inspirierst mich und bist für mich ein tolles Vorbild! Ich hoffe, du hast einen fantastischen Tag!", schrieb ein Follower. Ein anderer notierte feierlich: "Du bist so inspirierend und eine wundervolle Person mit viel Klasse."

