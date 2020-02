Jennifer Aniston (50) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Hollywood-Schönheit hatte seit ihrer Karriere im Rampenlicht schon die eine oder andere Beziehung im Medienfokus geführt – allen voran ihre Ehe mit Brad Pitt (56). Doch der Schauspieler ist nicht der erste Promi, der ihr Herz erobern konnte: Vor Brad hatte sie O.C. California-Star Tate Donovan (56) gedatet und bis 2017 war sie mit dem Regisseur Justin Theroux (48) verheiratet gewesen. Doch mit wem hat Jen eigentlich ihren allerersten Kuss geteilt?

"Meiner war mit einem jungen Mann namens Christian", offenbarte die "The Morning Show"-Darstellerin in der The Ellen DeGeneres Show am vergangenen Freitag. Zu mehr Details ließ sie sich allerdings nicht hinreißen – im Gegensatz zu ihrem Ex: Brad hatte Anfang Januar mit dem W Magazine ganz offen über sein erstes Lippenbekenntnis gesprochen: "Es war in ihrer Garage. Vierte Klasse. Sie hat eine Straße weiter gewohnt, und danach bin ich nach Hause gerannt. Ich war megaaufgeregt – die Vorfreude war nervenzerfetzend."

Wann sich wohl Brad und Jen das erste Mal geküsst haben? Das behalten die Stars bisher für sich – ein Bussi auf die Wange hatte das Ex-Pärchen aber erst vor rund einer Woche backstage bei den SAG Awards ausgetauscht. Bei ihrem zufälligen Treffen waren sich die beiden freudestrahlend in die Arme gefallen und hatten damit die Comeback-Gerüchte wieder ordentlich angeheizt.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Schauspieler Brad Pitt

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt

