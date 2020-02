Olly Murs (35) wagt eine optische Veränderung! Anfang 2019 hatte der Musiker mit der Love Island-Beauty Zara McDermott angebandelt, doch wurde nur kurze Zeit später mit einer anderen Frau an seiner Seite gesichtet. Schnell wurde über eine mögliche Liaison der beiden spekuliert. Die Gerüchte bestätigte Olly im Januar selbst: Er ist mit Bodybuilderin Amelia Tank zusammen! Für diesen neuen Lebensabschnitt wollte der "The Voice UK"-Juror wohl auch etwas an seinem Aussehen verändern: Er färbte sich die Haare blond!

Auf Instagram präsentierte der Sänger seinen Fans den neuen Style anhand einiger Schnappschüsse. Olly schaut mit einem frisch rasierten Undercut und strohblondem Schopf in die Kamera! "Habe niemals Angst vor Veränderung. Wenn du etwas magst, mach es!" forderte er seine Community auf. Ob seiner Liebsten der neue Look des 35-Jährigen gefällt?

Zumindest seine Follower scheint Olly als Blondie zu überzeugen. "Du siehst unglaublich aus", "Ich liebe das Blond" und "Veränderungen sind gut – vor allem in diesem Fall", kommentierten die User unter dem Posting. Auch sein "The Voice" Co-Star Emma Willis zeigt sich sichtlich begeistert: "Ja, Olly! Ich liebe es."

Getty Images Olly Murs in England 2019

Anzeige

Facebook / Amelia Tank Amelia Tank, Bodybuilderin

Anzeige

Getty Images Olly Murs, "The Voice UK"-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de